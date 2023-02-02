    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Старому Салтові відновили електропостачання
02.02.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Старому Салтові відновили електропостачання

У деокупованих громадах регіону триває ремонт ліній електромереж, пошкоджених в результаті збройної агресії рф.

Харківські енергетики
 
Енергетики повністю відновили електропостачання у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
«Через бойові дії поблизу населеного пункту було пошкоджено понад 80% електромереж. Руйнувань зазнали підстанції та майже всі прольоти повітряних ліній. Роботу фахівців «Харківобленерго» ускладнювала велика кількість ворожих мін», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
 
Він також розповів, що перші 500 споживачів у Старому Салтові були заживлені ще у листопаді. Енергетики встановили 40 нових опор, відремонтували 10 кілометрів високовольтних ліній електропередачі і 24 кілометри ліній 0,4 кВ, а також відновили три трансформаторні підстанції, дві з яких довелося змінити повністю.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дороги Харківської області розчищають від снігу.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 ЖКГ Комунальники оперативно відновлюють водопостачання у житловому районі Харкова 01.02 ЖКГ Погода у Харкові допомогла мобільній лабораторії обстежити газові мережі 01.02 ЖКГ Харківські комунальники минулого року замінили 361 люк
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 