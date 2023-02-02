02.02.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У Старому Салтові відновили електропостачання

У деокупованих громадах регіону триває ремонт ліній електромереж, пошкоджених в результаті збройної агресії рф.

Енергетики повністю відновили електропостачання у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Через бойові дії поблизу населеного пункту було пошкоджено понад 80% електромереж. Руйнувань зазнали підстанції та майже всі прольоти повітряних ліній. Роботу фахівців «Харківобленерго» ускладнювала велика кількість ворожих мін», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Він також розповів, що перші 500 споживачів у Старому Салтові були заживлені ще у листопаді. Енергетики встановили 40 нових опор, відремонтували 10 кілометрів високовольтних ліній електропередачі і 24 кілометри ліній 0,4 кВ, а також відновили три трансформаторні підстанції, дві з яких довелося змінити повністю.



