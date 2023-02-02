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02.02.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують поділитися своєю історією кохання

Закоханих очікуватимуть подарунки.

Харків День закоханих
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Управління у справах сім'ї та молоді запрошує харків'ян поділитися своєю історією кохання до Дня всіх закоханих, який відзначають 14 лютого. 
 
Як повідомили в управлінні, для участі необхідно надіслати свою історію кохання до 8 лютого на електронну адресу: [email protected] У листі треба обов’язково вказати прізвище, ім'я, по батькові автора та контактний номер телефону. Також бажано додати фото або відео та посилання на сторінку у соціальній мережі «Instagram». В управлінні зазначили, що на закоханих очікуватимуть подарунки. 
 
«Ми впевнені, що кохання все переможе, тому пропонуємо усім харків’янам розповісти свою маленьку, але таку важливу історію, пригадати захопливі моменти перших зустрічей або перші кроки спільного життя. Поділитися в цей день своїми історіями кохання - значить, надихнути інших своїм прикладом сміливо крокувати вперед у побудові щасливого сімейного життя», - зазначили в управлінні.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, день всіх законаних, харків
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