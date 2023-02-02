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02.02.2023  14:03   Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові та області на 2 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Вимірювання рівню радіації
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський Лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 2 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
по місту Харкову – 0,12-0,13 мкЗв/год
  • Помірки – 0,12 мкЗв/год;
  • вул. Северина Потоцького – 0,13 мкЗв/год

по Харківській області – 0,11-0,14 мкЗв/год

  • м. Балаклія – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Куп’янськ – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,12 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,13 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,14 мкЗв/год.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 1 лютого.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радіація, харьков, харків
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