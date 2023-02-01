Рівень радіації у Харкові та області на 1 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
по Харківській області – 0,10-0,16 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 31 січня.
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День чудово підходить для кохання та романтики. Зірки обіцяють вам море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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