01.02.2023 13:53 Рита Парфенова

Наслідки обстрілу села на Харківщині показали в прокуратурі

66-річний чоловик отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу село Заміст Куп’янського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прокуратуру Харківської області, обстріл села Заміст Куп’янського району стався 1 лютого близько десятої години ранку.



Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.





Отримав поранення 66-річний мирний мешканець.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року



