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01.02.2023  13:53   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу села на Харківщині показали в прокуратурі

66-річний чоловик отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу село Заміст Куп’янського району.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Заміст Куп’янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прокуратуру Харківської області, обстріл села Заміст Куп’янського району стався 1 лютого близько десятої години ранку.

Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Заміст Куп’янського району

Отримав поранення 66-річний мирний мешканець.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу села Заміст Куп’янського району

Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, прокуратура, харків, харьков, агрессия россии
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