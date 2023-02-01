Наслідки обстрілу села на Харківщині показали в прокуратурі

66-річний чоловик отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу село Заміст Куп’янського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прокуратуру Харківської області, обстріл села Заміст Куп’янського району стався 1 лютого близько десятої години ранку.
Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.
Отримав поранення 66-річний мирний мешканець.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року
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