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01.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

СБУ затримала колаборантку, яка впроваджувала стандарти освіти рф у Харківській області

Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

впроваджувала стандарти освіти рф у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Управління СБ України в Харківській області.
 
За даними слідства, з початку червня зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому коледжі. Вказівку про це вона отримала від так званої окупаційної адміністрації рф.
 
Разом з іншими працівниками жінка організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у коледж, який окупанти створили на основі приміщень та матеріальних цінностей місцевого навчального закладу.
 
Вже у серпні колаборантка «вибила» собі посаду «заступника директора з виховної роботи». Одразу після цього, вона повідомила викладачам та батькам студентів, що у новому навчальному році освітній процес у коледжі буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.
 
Встановлено, що зловмисниця навіть пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для подальшого впровадження стандартів освіти рф на території Куп’янського району Харківської області.
 
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщині пограбував зруйновану обстрілом домівку односільчанки.
 

Источник:   Управління СБ України в Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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