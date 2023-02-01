Мешканець Харківщині пограбував зруйновану обстрілом домівку односільчанки

В Ізюмі району чоловік чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, в середині липня 2022 року з приватного будинку одного Ізюму, розтрощеного ворожим снарядом, вкрали побутову техніку.
Правоохоронці встановили особу крадія – ним виявився 41-річний житель міста Ізюм. Чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян. Зловмисник зізнався у скоєному. Всі речові докази вилучені.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
30 січня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Поліцейські встановлюють причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів.
Раніше РЕДПОСТ писав, правоохоронці затримали двох зловмісників після квартирної крадіжки у Пісочині.
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