02.02.2023 14:19 Дмитро Колонєй

Востаннє її бачили неандертальці: до Землі прилетіла унікальна зелена комета

Через 50 000 років земляни мають шанс побачити рідкісну комету, яка раныше прилітала в кам'яному столітті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Guardian, рідкісна зелена комета C/2022 E3 (ZTF) була виявлена ​​астрономами у березні 2022 року у Zwicky Transient Facility у Каліфорнії. Її прозвали «зеленою кометою» через її колыр свічення. Вважається, що вона виникла з хмари Оорта — скупчення крижаних тіл, які, як вважають, існують у найвіддаленішій частині Сонячної системи.

У той час як деякі комети є відносно частими гостями C/2022 E3 (ZTF) здійснює оберт навколо Сонця кожні 50 000 років. Іншими словами, востаннє він міг бути видно з Землі в кам'яному віці, коли не лише сучасні люди, а й неандертальці, можливо, скеровували свій погляд до зірок.

Чому вона зелена?

Зелене свічення є її цікавою особливістю. Вважається, що це явище виникає внаслідок взаємодії сонячного світла та двоатомного вуглецю. Двохатомний вуглець є нестабільною газоподібною формою елемента, в якій атоми вуглецю пов'язані парами. Вчені кажуть, що він утворюється на голові комети, коли більші речовини на основі вуглецю руйнуються сонячним світлом, коли комета наближається до Сонця.

Двохатомний вуглець реагує на ультрафіолетові промені, випромінюючи світло, внаслідок чого з'являється зелене свічення, що оточує ядро ​​комети. Однак ультрафіолетове світло також спричинить руйнування двоатомного вуглецю, тому хвіст комети не зелений.

Чи можна побачити комету без телескопа?

Не всі комети видно неозброєним оком і часто важко передбачити, наскільки яскравою буде комета. Але є шанси її побачити, бр C/2022 E3 (ZTF) вже була помічена деякими спостерігачами без обладнання після заходу Місяця , і є надія, що вона залишиться видимим для звіздарів, коли вона наблизиться до Землі, наприелад, в четвер. Краще для спостеригнання взяти до рук бінокль або телескоп.

Де її шукати?

Найкраще вирушити ввечері кудись у справді темне місце — подалі від яскравих вогнів нічного міста — і пошукати пляму в небі.

"Комета знаходиться на півночі нашого неба, в даний час близько до Полярної зірки, прямо на північ", - сказав Джейк Фостер, астроном Королівської обсерваторії. «Комету найкраще розглядати після опівночі, коли вона досягає своєї найвищої точки на небі. Він переміщатиметься небом на значну відстань від ночі до ночі, наближаючись до сузір'я Тельця в найближчі тижні».

Фостер додав, що існують різні безкоштовні програми для спостереження за зірками, які можуть точно визначити місцезнаходження комети, щоб спростити завдання.

"За допомогою бінокля або невеликого телескопа ви зможете побачити комету як тьмяну зелену пляму", - додав він. Якщо вам пощастить, і ваше небо особливо темне, ви навіть зможете побачити один з його величезних хвостів.



