11.07.2025 07:30 Рита Парфенова

11 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.

Жодне інше свято не може зрівнятися за своїми масштабами вживання солодощів, як Всесвітній День шоколаду, що відзначається 11 липня. Всіми улюблені ласощі заслужено отримали право на власне свято. А вигадали його французи 1995 року.

Є думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеків. Вони називали його «їжею богів». Іспанські конкістадори, які вперше доставили його до Європи, охрестили ласощі «чорним золотом» та використали для зміцнення фізичних сил та витривалості.

Спочатку споживання шоколаду у Європі обмежувалося лише аристократичними колами. Лише на початку 20-го століття з появою промислового виробництва шоколадом змогли насолодитися і люди, які не належать до аристократії.

Приємно усвідомлювати, що, крім своїх незвичайних смакових якостей, шоколад містить у собі цілий комплекс корисних речовин, які благотворно впливають на наше здоров'я та настрій.

Як встановлено сучасною наукою, у шоколаді є елементи, що сприяють відпочинку та психологічному відновленню. Темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінів – гормонів щастя, які впливають на центр задоволення, покращують настрій та підтримують тонус організму. Є також гіпотеза, згідно з якою шоколад має протираковий ефект і здатний уповільнювати процеси старіння.

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Щорічно, 11 липня, світ відзначає День народонаселення, який був запроваджений Організацією Об'єднаних Націй у 1989 році. Цей день покликаний привернути увагу до актуальних демографічних проблем, таких як ріст населення, перенаселеність, репродуктивне здоров'я та права, а також сталий розвиток. Ініціатива щодо створення Дня народонаселення виникла після того, як 11 липня 1987 року населення Землі досягло п'яти мільярдів. Ця подія стала символом швидкого зростання населення планети і викликів, пов'язаних із цим процесом. Щороку День народонаселення присвячується певній темі. У 2024 році основний акцент робиться на тому, хто і чому досі залишається неврахованим і як це впливає на окремих людей, спільноти та наші глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб виконати обіцянку «ніхто не має бути забутий». Також це можливість взяти на себе зобов'язання зробити більше для того, щоб наші дані відображали всю різноманітність людського життя, щоб кожна людина була побачена, могла реалізувати свої права людини та повністю розкрити свій потенціал. Православне (церковне) свято сьогодні За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, княгині Київської.



В народі цей день прозвали Ольга Страдниця. В цей період починаються польові роботи. Найважливішою справою вважається косіння сіна з його заготовлянням на зиму.



Що не можна робити: хвалитися своїми здобутками;

багато їсти, переїдати;

байдикувати. За Юліанським календарем, 11 липня православні також називають Троєручницею — на честь ікони Божої Матері.



Цього дня заготовляли кропиву. Вважалося, що саме 11 липня рослина має чарівні властивості і здатна дати людині силу і бадьорість. Причому рвати траву було заведено голими руками. З неї готували лікарські зілля і вживали в їжу, а молоді дівчата відваром кропиви полоскали волосся, щоб те росло міцним.



Що не можна робити: сваритися, тому що сварка може тривати довго;

виливати питну воду;

пасічникам викачувати мед, а людям купувати, оскільки він може зіпсуватися;

призначати на цей день дату весілля, бо йти під вінець доведеться ще двічі. Також цього дня

1893 року японський підприємець Кокіті Мікімото (1858–1954) дістав із морських вод кошик із першими екземплярами штучних перлів. П'ятьма роками раніше він, за порадою одного з професорів Токійського університету, опустив її в море, попередньо наповнивши бамбуковими садками з молодими молюсками, між стулками раковин яких було введено піщинки. Ця технологія досить оперативно була впроваджена у виробництво, і вже з початку XX століття нехай і менш якісні, зате дешевші штучні перли почали витісняти з ринку натуральний. Сьогодні культивовані японські перли сорту Akoya вважаються еталоном якості, оскільки має неповторний блиск.

1905 – створено міжнародну асоціацію спортивних кеглів.

1915 – народився Юл Бріннер, американський актор театру та кіно.

1934 – народився Джорджо Армані, італійський модельєр.

1939 – народився Борис Нечерда, український поет-шістдесятник.

1959 – народився Річі Самбора, американський гітарист-віртуоз та автор пісень, гітарист американського рок-гурту Bon Jovi.

1969 – народився Олег Гуцуляк, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції «Мезогея (МезоЄвразія)», автор книги «Пошук заповітного царства».

1971 – у Піттсбурзі здійснено першу постановку рок-опери «Ісус Христос – суперзірка».

1974 – знайдено знамениту китайську «Теракотову армію».

2001 – провідна компанія з виробництва моментальної фотографії – американський концерн «Полароїд» оголосив про своє банкрутство. Справа в тому, що керівництво компанії, заснованої в 1937 році, не змогло вчасно відреагувати на появу на світовому ринку цифрових фотоапаратів, які дозволяють отримувати миттєві знімки набагато вищої якості. 2001 року борг концерну становив $1 млрд.

2003 – відтепер у Франції замість загальноприйнятого англицизму e-mail, що означає електронну пошту, використовуватиме канадське слово courriel. Таке рішення у рамках боротьби за чистоту мови ухвалила державна комісія.

2006 – компанія Microsoft припинила технічну підтримку операційної системи Windows 98.

2014 – Росія здійснила масоване військове вторгнення в Україну, внаслідок ракетного обстрілу з Росії в районі Зеленопопілля загинуло 36 українських військових.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Аркадій, Іларіон, Ілона, Лев, Олена, Ольга.



за Юліанським календарем: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Ксенофонт, Павло, Сергій, Ян.