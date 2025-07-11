11.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен проявить дивовижну самодисципліну та здатність до організації – особливо на тлі постійних відволікань. Зірки надають йому величезний запас витривалості: його наполегливості можна лише позаздрити! А спроби оточення відволікти його навряд чи матимуть результат. І навіть якщо матимуть – не на їхню користь: роздратований Овен небезпечніший за розлюченого бика!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Хтось неодмінно спробує маніпулювати Тельцем. При цьому зроблено це буде витончено – Телець може навіть не помітити, як виявиться під впливом якогось вмілого ляльковода. Якщо ви не хочете весь день протанцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих і в розмові з ними частіше вживати слово «ні».

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Весь день Близнюкам чогось не вистачатиме. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі хочеться чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, тому Близнюкам залишиться сподіватися в цьому питанні тільки на себе. Цілком можна самотужки затіяти щось екстравагантне. Але тільки в міру! Перебір не вітається.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку неодмінно захочеться зробити щось потрібне та корисне. Більше того, захочеться настільки, що не зможе утриматись від спокуси підключити до цього оточуючих, насамперед своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти вдома перестановку меблів або прибирання, де кожному знайдеться свій фронт робіт. Саме подібні ініціативи Рака можуть бути сприйняті якщо і не з розумінням, то хоч би без зайвого ремствування.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Справи у Лева обіцяють складатися легко та без зайвих потрясінь. Цього дня ваша самоорганізація може здивувати не лише оточуючих, а й вас. До того ж у Лева прокинеться здатність знаходити щось цікаве у звичайнісіньких заняттях. Це чудовий день для того, щоб довести до реалізації якщо і не всі, то хоча б деякі їхні плани!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може наочно переконатися, що життя – це не гра в солдатики, і оточуючі аж ніяк не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у її задумах. Якщо до середини дня бажання командувати та маніпулювати людьми у Діви не пропаде, то найрозумнішим рішенням буде застосувати його в якійсь комп'ютерній іграшці. Реалізувати свої командирські нахили іншим способом шансів мало.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День обіцяє щедро наповнити Терези позитивною, творчою енергією! Їхні почуття та думки нарешті прийдуть у гармонійну рівновагу. У цей день Терези навряд чи згадають, що таке нудьга, а будь-які прийняті ними рішення відрізнятимуться мудрістю та виваженістю. Терези здатні переконливо і красиво обґрунтувати будь-яку свою думку, чи то ідея купити щось незвичайне або пропозицію підвищити їм зарплату.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Загалом енергетика цього дня сприятлива практично для будь-яких справ та починань. Жаль тільки, що саме у Скорпіона досягне апогею його надмірна реакція на дрібниці. Через це Скорпіон ризикує упустити численні можливості, які щедро надає цей день, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Запорука успіху проста: забудьте про дрібниці, зосередьтеся на чомусь дійсно важливому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Доля готова надати Стрільцеві чи не всі можливі шанси для того, щоб хоч би на сходинку піднятися у громадській ієрархії. Ні, напевно, ситуації, яку Стрілець не зміг би витончено розрулити, отримуючи з цього максимальну вигоду для себе. Єдине, що можна порадити Стрільцеві, то це не втрачати контроль над емоціями і не надто піддаватися азарту.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може з головою поринути у вирішення домашніх питань. І треба сказати, що вирішуватиметься ці питання набагато легше, ніж звичайно. Взагалі атмосфера у вашому будинку обіцяє бути досить позитивною, і причиною цього буде ваша здатність залагоджувати непорозуміння та конфлікти ще на ранніх стадіях. Якщо ж у стосунках із близькими у Козерога накопичилися якісь проблеми, чудовий день для того, щоб поговорити до душі та все виправити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію захочеться бути повноправним господарем не лише свого життя, а й своїх думок та планів. Цього дня йому марно давати (а тим більше нав'язувати) якісь поради - Водолій все одно зробить по-своєму. Сам же Водолій при цьому може бути на диво щедрим на поради іншим. Що ж, можливо, серед цих порад виявляться й цінні. У будь-якому випадку на конфлікт Водолій не налаштований і будь-які розбіжності готові спокійно пережити.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У всьому, що стосується грошей та почуттів, Риби будуть господарями становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи у Риб у цей день складатимуться дуже позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.