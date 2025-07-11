11.07.2025 08:09

Атака дронів на Харків: 9 поранених, пошкоджений пологовий будинок

Вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад. Зафіксовано дев’ять постраждалих.



Фото з відкритих джерел

У Харкові вранці 11 липня близько 05:30 зафіксовано два удари дронами типу «Шахед» по Салтівському району міста. Внаслідок атаки постраждали цивільні об’єкти, передає РЕДПОСТ.

Один із дронів влучив у триповерхову житлову будівлю, ще один – у подвір’я поруч. Після влучань спалахнула пожежа на площі близько 20 кв. м.

За інформацією областноъ прокуратури, внаслідок ранкового удару постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад.

У пологовому на момент обстрілу перебували породіллі з немовлятами. За словами мера Ігоря Терехова, їх евакуювали до іншого медзакладу, травм серед пацієнтів немає.

За уточненою інформацією, унаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей. Серед постраждалих – 2 чоловіків і 7 жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.

На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та медики.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 10 липня російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківщини.