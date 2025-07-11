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11.07.2025  08:39   Рита Парфенова

У Харкові після атаки дронів виникли масштабні пожежі: фото наслідків з місця подій

У Салтівському районі Харкова внаслідок ранкової атаки дронами зафіксовано пожежі та руйнування в медичних і житлових будівлях.


Фото: ДСНС

Уранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, внаслідок ударів сталися пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, повідомляє РЕДПОСТ.

Займання виникли у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа пожежі склала близько 50 кв. м.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та автомобіль.

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей.

На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки та психологи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад. Зафіксовано дев’ять постраждалих.

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

Пожежі в Харкові після удару БпЛА

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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