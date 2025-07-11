11.07.2025 08:39 Рита Парфенова

У Харкові після атаки дронів виникли масштабні пожежі: фото наслідків з місця подій

У Салтівському районі Харкова внаслідок ранкової атаки дронами зафіксовано пожежі та руйнування в медичних і житлових будівлях.



Фото: ДСНС

Уранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, внаслідок ударів сталися пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, повідомляє РЕДПОСТ.

Займання виникли у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа пожежі склала близько 50 кв. м.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та автомобіль.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей.

На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки та психологи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад. Зафіксовано дев’ять постраждалих.