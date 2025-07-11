11.07.2025 09:14 Рита Парфенова

На Харківщині відбито 13 атак окупантів за добу: ворог суне біля Вовчанська, Куп’янська та Петропавлівки

Українські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби відбили 13 атак.

Протягом минулої доби українські війська відбили 13 атак російських окупантів у межах Харківської області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Западне та Зелене.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак російських сил. Оборонці України успішно стримали противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

Сили оборони утримують позиції та продовжують завдавати втрат окупантам у живій силі та техніці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад.