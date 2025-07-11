Понад 20 будівель пошкоджено в Харкові після ранкового удару дронів: тривають відновлювальні роботи (фото)

Внаслідок атаки російських безпілотників на Салтівський район Харкова 11 липня пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків. Комунальні служби вже відновлюють вікна та покрівлі, мешканців консультують щодо компенсацій через програму «єВідновлення».
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Вранці 11 липня російські війська атакували Салтівський район Харкова безпілотниками, влучання зафіксовано по житлових кварталах. За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 будівель.
Пошкоджено 266 вікон, три балконні скління, чотири двері та три покрівлі. Крім того, внаслідок атаки було обірвано дріт вуличного освітлення, який уже відновили.
На місці працюють комунальні підприємства: КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» займаються закриттям вибитих вікон, а фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо компенсацій у межах державної програми «єВідновлення».
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад.
Комментариев: 0
Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
влажность:
давление:
ветер: