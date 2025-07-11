11.07.2025 09:27 Рита Парфенова

Понад 20 будівель пошкоджено в Харкові після ранкового удару дронів: тривають відновлювальні роботи (фото)

Внаслідок атаки російських безпілотників на Салтівський район Харкова 11 липня пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків. Комунальні служби вже відновлюють вікна та покрівлі, мешканців консультують щодо компенсацій через програму «єВідновлення».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Вранці 11 липня російські війська атакували Салтівський район Харкова безпілотниками, влучання зафіксовано по житлових кварталах. За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 будівель.

Пошкоджено 266 вікон, три балконні скління, чотири двері та три покрівлі. Крім того, внаслідок атаки було обірвано дріт вуличного освітлення, який уже відновили.

На місці працюють комунальні підприємства: КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» займаються закриттям вибитих вікон, а фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо компенсацій у межах державної програми «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад.