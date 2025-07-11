Масовані обстріли Харкова і області: є загиблі, поранені, знищена цивільна інфраструктура

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків та 10 населених пунктів області різними типами озброєння.
Протягом минулої доби, 11 липня, під ворожими обстрілами опинилися місто Харків та ще 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще 14 людей отримали поранення:
Російські війська застосовували різні види озброєння:
У Салтівському районі Харкова зафіксовано два удари БпЛА.
Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
На місцях працюють екстрені служби та комунальні підприємства.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад.
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