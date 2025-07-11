11.07.2025 10:05 Рита Парфенова

Масовані обстріли Харкова і області: є загиблі, поранені, знищена цивільна інфраструктура

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків та 10 населених пунктів області різними типами озброєння.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби, 11 липня, під ворожими обстрілами опинилися місто Харків та ще 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще 14 людей отримали поранення:

у Харкові постраждали дев’ятеро мешканців;

у селі Мирне Кіндрашівської громади – 57-річний чоловік та 66-річна жінка;

у місті Куп’янськ загинув 43-річний чоловік, поранено 73-річну жінку;

у селі Лиман Вовчанської громади постраждав 74-річний чоловік;

у Чугуєві поранена 65-річна жінка.

Російські війська застосовували різні види озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

3 керовані авіабомби (КАБ);

7 дронів-камікадзе типу «Шахед»;

10 БпЛА типу «Герань-2»;

5 ударних fpv-дронів.

У Салтівському районі Харкова зафіксовано два удари БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові – неексплуатована будівля, магазин, вибито шибки у пологовому та багатоквартирному будинках, зруйновано гараж;

у Куп’янському районі – три приватні будинки (села Устинівка, Мирове), школа (село Колодязне), автомобіль (м. Куп’янськ);

у Чугуївському районі – два приватні будинки, два приміщення заводу та лікарня.

На місцях працюють екстрені служби та комунальні підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад.