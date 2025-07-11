Планове знеструмлення в Індустріальному районі Харкова скасували через спеку

Через високі температури та для збереження комфорту мешканців Харкова відклали заплановані на 12 липня ремонтні роботи, що передбачали відключення електроенергії.
У Харкові скасували раніше анонсоване знеструмлення частини Індустріального району та селища Докучаєвське. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
На підприємстві зазначили, що рішення ухвалили у зв’язку з аномальною спекою, щоб забезпечити безпеку та комфорт споживачів.
Планові ремонтні роботи, що мали відбутися в суботу, 12 липня, перенесуть на іншу дату. Про новий графік повідомлять додатково.
У компанії закликають слідкувати за оновленнями в офіційних каналах енергетиків.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення невідкладних ремонтних робіт у суботу з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.
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