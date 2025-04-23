23.04.2025 13:59 Рита Парфенова

Завтра на небі Харкова з’явиться «космічний смайл»: як і коли побачити унікальне явище

25 квітня Венера, Сатурн і Місяць утворять унікальну конфігурацію на небі — «космічну посмішку».

Як повідомляє РЕДПОСТ, на світанку четверга, 25 квітня, українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище — так званий «космічний смайл». За умови ясного неба та відкритого горизонту у східній частині небосхилу з’явиться конфігурація з Місяця, Венери та Сатурна, яка зовні нагадуватиме усміхнене обличчя.

Місяць перебуватиме у фазі спадного серпа, що стане «усмішкою», а дві яскраві планети розташуються трохи вище у вигляді «очей». Таке візуальне поєднання називається потрійним з’єднанням і трапляється вкрай рідко.

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За даними NASA, поруч на небі буде також видно Меркурій. Востаннє схожу «космічну посмішку» можна було спостерігати ще в 1980-х роках, а наступна можливість побачити її знову випаде лише у 2239 році.

Астрономи радять виходити для спостережень приблизно за 45 хвилин до світанку, щоб не проґавити момент, коли небесні тіла виринуть з-за горизонту.