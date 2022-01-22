22.01.2022 09:30 Дмитрий Колоней

Ожившая мумия девушки: стало известно, как она выглядела при жизни (видео)

Эксперты восстановили облик девушки, умершей 2600 лет назад.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Daily Mail, ученые реконструировали лицо мумии, скончавшейся 2600 лет назад, показывая, что она была "вероятно, красивой молодой леди", несмотря на наличие ряда выступающих зубов.

Месяцы ушли у специалистов на создание реконструкции облика самой известной египетской мумии в Швейцарии, известной как Шеп-ан-Исида, или Шепенезе. Эксперты использовали компьютерную томографию и морфологические данные ее скелета.

Исследователи постепенно наращивали живые слои, добавляя ткани, глаза и кожу до мельчайших деталей, таких как волосы и крошечные веснушки вокруг носа, чтобы дополнить эффект.

Реконструкция мягких тканей проводится с использованием анатомических точек измерения и средних эмпирических значений, определенных в ходе судебно-медицинских исследований.

В первых отчетах за 1820 год упоминается хорошая и полная сохранность зубов. Гармоничный и пропорциональный череп говорит о том, что Шепенезе, вероятно, была красивой при жизни

Мумия Шеп-ан-Исис была обнаружена в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, знаменитом комплексе погребальных храмов и гробниц, расположенном на западном берегу реки Нил в Египте, а в следующем году перевезена в Швейцарию. Ныне ее останки хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен. Основываясь на надписях на ее саркофаге, выдвинуто предположение о принадлежности ее к богатой семье высшего класса. Не исключено, что она была образована и жила в 7 веке до нашей эры. По мнению экспертов, она была дочерью священника в городе Фивы и жила в поздний период, в начале 26-й династии – последнего расцвета Древнего Египта – до своей смерти в 610 году до нашей эры. Однако невозможно определить имя или профессию мужа Шеп-эн-Исис, а также то, рожала ли она детей или нет.