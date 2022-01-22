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22.01.2022  09:30   Дмитрий Колоней

Ожившая мумия девушки: стало известно, как она выглядела при жизни (видео)

Эксперты восстановили облик девушки, умершей 2600 лет назад.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Daily Mail, ученые реконструировали лицо мумии, скончавшейся 2600 лет назад, показывая, что она была "вероятно, красивой молодой леди", несмотря на наличие ряда выступающих зубов. 
 
Месяцы ушли у специалистов на создание реконструкции облика самой известной египетской мумии в Швейцарии, известной как Шеп-ан-Исида, или Шепенезе. Эксперты использовали компьютерную томографию и морфологические данные ее скелета.
 
 
Исследователи постепенно наращивали живые слои, добавляя ткани, глаза и кожу до мельчайших деталей, таких как волосы и крошечные веснушки вокруг носа, чтобы дополнить эффект. 
 
 
 
Реконструкция мягких тканей проводится с использованием анатомических точек измерения и средних эмпирических значений, определенных в ходе судебно-медицинских исследований.
 
 
В первых отчетах за 1820 год упоминается хорошая и полная сохранность зубов. Гармоничный и пропорциональный череп говорит о том, что Шепенезе, вероятно, была красивой при жизни
 
 
 
 
Мумия Шеп-ан-Исис была обнаружена в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, знаменитом комплексе погребальных храмов и гробниц, расположенном на западном берегу реки Нил в Египте, а в следующем году перевезена в Швейцарию. Ныне ее останки хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен.
 
 
 
Основываясь на надписях на ее саркофаге, выдвинуто предположение о принадлежности ее к богатой семье высшего класса. Не исключено, что она была образована и жила в 7 веке до нашей эры. По мнению экспертов, она была дочерью священника в городе Фивы и жила в поздний период, в начале 26-й династии – последнего расцвета Древнего Египта – до своей смерти в 610 году до нашей эры. Однако невозможно определить имя или профессию мужа Шеп-эн-Исис, а также то, рожала ли она детей или нет.
 
Источник:   Daily Mail
 Тэги:  мумия, девушка, реконструкция, швейцария
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