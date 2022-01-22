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22.01.2022  08:30   Дмитрий Колоней

В семи районах Харькова отключат холодную воду 22 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Шевченковский район:

ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 21.01.22 г.,
ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк) до 20:00 22.01.22 г.

Киевский район:

б-р Мира, 1 (п. №1, стояк),
пос. Померки, ДОС7 до 20:00 22.01.22 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 45,
ул. Светлая, 2-а,б до 20:00 21.01.22 г.,
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (стояк) до 17:00 22.01.22 г. 

Немышлянский район:

ул. Амосова, 52 (п. №3, стояк) до 17:00 22.01.22 г.

Основянский район:

пр. Московский, 2/2 (стояк) до 17:00 21.01.22 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк),
пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, стояк),
ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк) до 17:00 22.01.22 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №2, стояк),
ул. Кокчетавская (ч/с),
ул. Лозовская, 5 до 20:00 21.01.22 г.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 21 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   Сайт КП Водоканал
 Тэги:  отключение воды, харьков
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