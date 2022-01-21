В восьми районах Харькова отключат холодную воду 21 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
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