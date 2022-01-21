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21.01.2022  08:46   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 21 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 21 января.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №8, стояк) до 20:00 21 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 7 (п. №1) до 20:00 21 января.

Новобаварский район:

  • б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк) до 18:00 21 января,
  • ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №1, стояк) до 20:00 21 января.

Основянский район:

  • ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк),
  • пр. Московский, 2/2 (стояк) до 17:00 21 января.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, стояк) до 17:00 21 января.

Холодногорский район:

  • ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №2, стояк) до 20:00 21 января.

Шевченковский район:

  • ул. Клочковская, 29,
  • ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
  • ул. Шекспира, 26 (п. №1),
  • ул. Новгородская, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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