21.01.2022 09:18 Рита Парфенова

Под Харьковом на пожаре задохнулся мужчина

Неосторожное обращение с огнем унесло жизнь 53-летнего мужчины в Красноградском районе.

Пожар в частном доме поселка Сахновщина произошел около четырех часов дня 20 января, передает РЕДПОСТ.



На вызов выезжали спасатели 55-й ГПСЧ. Языков пламени в доме не наблюдалось, но было сильное задымление. Бойцы ГСЧС сразу организовали разведку и в задымленном помещении нашли 53-летнего хозяина дома. К сожалению, мужчина уже не подавал признаков жизни. В комнате тлели домашние вещи и пол на площади половина квадратного метра.



В течение 20 минут спасатели локализовали очаг пожара, разобрали и пролили деревянный пол, чтобы огонь не мог распространиться по пустотам, и к пяти часам вечера пожар был полностью потушен.



По предварительным данным, причиной пожара является пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения.



Напомним, утром днем 19 января в поле возле села Ковалевка Краснокутской ОТГ сгорел бытовой вагончик. На пепелище обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.