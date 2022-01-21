21.01.2022 09:33

Тарифы на коммунальные услуги вырастут: Нацбанк назвал причину

В Нацбанке уверены, что высокие цены на энергоносители на мировых рынках повлекут за собой рост тарифов на "коммуналку" в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт регулятора. Национальный банк с 5% до 7,7% ухудшил прогноз инфляции на 2022 год, приняв во внимание удержание на более высоком уровне мировых цен на энергоносители.

"Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребоует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – сообщили в Нацбанке.

Одним из главных проинфляционных рисков регулятор считает необходимость приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к к экономически обоснованным уровням.

Читайте также: Как оформить субсидию при наличии задолженности за услуги ЖКХ

В НБУ пояснили, что пересмотр тарифов к обоснованным должен устранить дисбалансы в энергосекторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий.

В то же время отмечают, что отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем.

Таким образом, в конце октября текущего года долги населения по оплате за поставку и распределение природного газа составили 26,1 миллиардов гривен, за поставку тепла и горячей воды –19,3 миллиарда гривен.