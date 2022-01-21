Тарифы на коммунальные услуги вырастут: Нацбанк назвал причину

В Нацбанке уверены, что высокие цены на энергоносители на мировых рынках повлекут за собой рост тарифов на "коммуналку" в Украине.
Комментариев: 1
просрали Харьков
// 2022-01-21 11:39:45
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нацбанк к комуналке как гавно к муравью это высер не к чему, пиздить бабло надо меньше с бюджета на всякое дерьмо что закупается за басласловные деньги а нацбанку гривну укреплять а не печатать как макулатуру
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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