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21.01.2022  09:33   

Тарифы на коммунальные услуги вырастут: Нацбанк назвал причину

В Нацбанке уверены, что высокие цены на энергоносители на мировых рынках повлекут за собой рост тарифов на "коммуналку" в Украине.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине вырастут: Нацбанк дал прогноз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт регулятора. Национальный банк с 5% до 7,7% ухудшил прогноз инфляции на 2022 год, приняв во внимание удержание на более высоком уровне мировых цен на энергоносители.
 
"Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребоует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – сообщили в Нацбанке.
 
Одним из главных проинфляционных рисков регулятор считает  необходимость приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к к экономически обоснованным уровням.
 
 
В НБУ пояснили, что пересмотр тарифов к обоснованным должен устранить дисбалансы в энергосекторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. 
 
В  то же время отмечают, что отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем.
 
Ранее сообщалось, что украинцы продолжают накапливать долги за предоставленные услуги ЖКХ. Наибольшее количество долгов числится за услуги поставки и распределения природного газа.
 
Таким образом, в конце октября текущего года долги населения по оплате за поставку и распределение природного газа составили 26,1 миллиардов гривен, за поставку тепла и горячей воды –19,3 миллиарда гривен.
 
Тэги:  жку, тариф, харьков
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Комментариев: 1

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просрали Харьков // 2022-01-21 11:39:45 // Ответить
нацбанк к комуналке как гавно к муравью это высер не к чему, пиздить бабло надо меньше с бюджета на всякое дерьмо что закупается за басласловные деньги а нацбанку гривну укреплять а не печатать как макулатуру

 

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