21.01.2022 09:48 Евгений Клочко

Какие женщины считаются хитрыми и коварными из всех знаков зодиака

Любая женщина склонна к хитрости и лукавству — такова женская природа. Но есть знаки зодиака, среди которых встречаются особо хитрые и коварные женщины. К ним относятся Телец, Рыбы, Весы и Близнецы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Представителям этого знака зодиака, без сомнений, можно отдать первое место по изобретательности, которой они пользуются для достижения своих целей. В большинстве случаев Тельцы — мудрые и расчетливые женщины, всегда действующие только в своих интересах. Они пойдут на любую авантюру и ухищрения, просчитывая ситуацию на несколько шагов вперед. При помощи хитрости они могут решать довольно сложные задачи и выходить победителем из любых ситуаций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины-Рыбы если и не разделяют с Тельцами место на пьедестале по хитрости, то уж точно находятся на втором месте в этом рейтинге. Эти милые и обаятельные дамы и глазом не моргнут, если надо проявить хитрость и лукавство в своих интересах. А для продвижения по карьерной лестнице пользоваться хитроумными приемами им не привыкать. Рыбы всегда точно знают, чего они хотят добиться, и хотя для достижения своих целей стараются использовать других людей, но коварный план предпочитают разрабатывать сами. А еще они часто врут по любому поводу и без него. И порой так увлекаются своими выдумками, что сами начинают в них верить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для женщин-Весов хитрость — это синоним дипломатии. Женщины этого знака легко ориентируются в любых жизненных ситуациях и прибегают к хитрости часто и неосознанно, поскольку она решает сразу массу проблем. Они обладают прекрасной интуицией и знают, в каких случаях можно соврать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Иногда они бывают коварны из-за зависти к чужому успеху и умелым враньем пытаются взять реванш. В своем вранье они бывают настолько убедительны, что их трудно в этом заподозрить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Женщины-Близнецы не терпят скуки и воспринимают жизнь как увлекательную игру. Они склонны к интригам, фантазиям и невероятным комбинациям в отношениях. Нередко имеют несколько романов одновременно, причем каждый партнер пребывает в полной уверенности, что он единственный. Близнецы склонны к вранью и двуличию, причем врут они вдохновенно, не задумываясь о последствиях, и искренне удивляются, если их пытаются вывести на чистую воду. Такова их природа, по-другому они просто не могут жить.