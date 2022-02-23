23.02.2022 12:22

Знаки зодиака, которые всегда и везде опаздывают

Оказывается, всегда и везде опаздывать – черта характера, определяемая звездами.

По мнению астрологов, привычка опаздывать объясняяется преимущественно ретроградным характером Меркурия. И этой пагубной склонности более всех подвержены представители трех знаков зодиака.

Водолей

Представители этого знака свободолюбивые люди, которые часто действуют против общепринятых правил. Они игнорируют ограничения по времени и часто опаздывают на встречи. Занимаясь чем-то увлекательным, Водолеи просто забывают, что должны прийти в назначенное место в определенное время.

Но даже если эти люди приходят на встречу с большой задержкой, они тут же осыпают человека новыми идеями и позитивным настроением. Поэтому нельзя сразу не улыбнуться, даже если прождал Водолея несколько часов.

Близнецы

Основная причина, по которой Близнецы всегда и везде опаздывают, заключается в том, что им очень сложно решить, что надеть для данного случая. Собираясь на встречу, представители этого знака могут примерить все, что есть у них в гардеробе, пытаясь найти идеальный комплект. Конечно же, такое занятие может затянуться не на один час. Но Близнецам просто очень сложно определиться.

В последний момент они могут даже отправиться в магазин, чтобы приобрести новое платье или костюм, который смогут надеть на встречу. Принятие решений является их самой большой проблемой. Представители этого знака часто опаздывают на встречи, но, по крайней мере, сразу включаются в диалог и внимательно следят за тем, что происходит дальше. В этом их очарование.

Стрелец

Стрельцы имеют врожденное отвращение к строгим правилам. Они хотят активной жизни, которая постоянно меняется. Они не признают выражения "быть как все" и следование предсказуемым сценариям. Они появятся на встрече только тогда, когда сами того пожелают. Поэтому вы можете ждать Стрельца долгие часы.

Тем не менее представители этого созвездия осторожны в отношениях. Они стараются приходить вовремя, хотя дается им это очень непросто. Иногда Стрельцам необходим партнер, который будет мотивировать их быть пунктуальными.

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