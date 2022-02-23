23.02.2022 12:20 Виталий Хиневич

СНБО ввело чрезвычайное положение по всей Украине

Алексей Данилов ввел чрезвычайное положение по всей Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Рада".

Сообщается, что СНБО вводить режим чрезвычайного положения по всей стране. Таким образом, в Украине будет осуществляться усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверка документов у граждан.

В это же время отмечается, что особеный правовой режим в Луганской и Донецкой области действует с 2014 года.

Кроме этого отмечается, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью.

При этом решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

За соответствующее решение должны проголосовать нардепы.