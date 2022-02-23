23.02.2022 21:50 Виталий Хиневич

Режим ЧП в Украине: Верховная Рада поддержала решение СНБО

Нардепы рассмотрели заявление секретаря СНБО о необходимости введения чрезвычайного положения в Украине.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады Украины.

Сообщается, что соответствующее решение проголосовало 335 народных депутатов.

Таким образом, в Украине начинает действовать чрезвычайный режим с 00 часов 24 февраля 2022 года.

В Украине будет осуществляться усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверка документов у граждан.

В это же время отмечается, что особенный правовой режим в Луганской и Донецкой области действует с 2014 года.

Решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью.

Кроме этого отмечается, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим ЧП будет введен на границах с Россией и Беларусью. Режим чрезвычайного положения вводится на территории всех областей Украины кроме Донецкой и Луганской областей с 00 часов 24 февраля сроком на 30 дней до 25 марта. Однаком по истечению данного срока режим ЧП могут продлить.

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