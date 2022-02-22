22.02.2022 22:32 Евгений Клочко

В Верховной Раде Украины будет создан оборонный штаб

Первый заместитель Председателя Парламента Александр Корниенко сообщил, что Верховной Раде Украины будет создан оборонный штаб

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию Корниенко в Facebook.

"Сейчас не время для политических споров. Сегодня нет оппонентов. Парламент вместе будет работать над необходимыми для государства законами и решениями. В Верховной Раде будет создан оборонный штаб. Вместе депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы, будут обсуждать их с Президентом и принимать в сессионном зале.

Об этом сегодня договорились с главами депутатских фракций Верховной Рады Украины на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал Корниенко.

Также Верховная Рада сконцентрируется на оборонной и экономической безопасности государства.

Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое.

Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики в непростые для Украины времена, - отметил Александр Корниенко.

Напомним, 21 февраля Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» . «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы. Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».