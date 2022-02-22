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22.02.2022  22:32   Евгений Клочко

В Верховной Раде Украины будет создан оборонный штаб

Первый заместитель Председателя Парламента Александр Корниенко сообщил, что Верховной Раде Украины будет создан оборонный штаб

Оборонный штаб создадут в Верховной Раде Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию Корниенко в Facebook.
 
"Сейчас не время для политических споров. Сегодня нет оппонентов. Парламент вместе будет работать над необходимыми для государства законами и решениями. В Верховной Раде будет создан оборонный штаб. Вместе депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы, будут обсуждать их с Президентом и принимать в сессионном зале.
 
Об этом сегодня договорились с главами депутатских фракций Верховной Рады Украины на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал Корниенко.
 
Также Верховная Рада сконцентрируется на оборонной и экономической безопасности государства.
 
Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое.
 
Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики в непростые для Украины времена, - отметил Александр Корниенко.
 
Напомним, 21 февраля Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
 
Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».

 

Источник:   Александр Корниенко
 Тэги:  верховная рада, штаб обороны, харьков
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