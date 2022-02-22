Зеленский объявил о мобилизации резервистов в Украине (видео)

22.02.2022 22:51 Евгений Клочко

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России об официальном введении войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на обращение Зеленского. По его словам в ближайшее время будут проведены сборы резервистов территориальной обороны.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации.

Напомним, в случае военного вторжения регулярных войск Российской Федерации, Украина довольно оперативно может мобилизовать резервистов первой и второй очереди для защиты государства от агрессора. Однако преждевременная мобилизация украинцев нецелесообразна. Об этом сообщал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что мобилизационный процесс в стране очень дорого стоит и Россия может сделать нам "подставу".