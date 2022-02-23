23.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 23 февраля

Теплый воздух с юго-запада продолжит определять погоду в Харькове. Среднесуточные температуры удерживаются выше нормы на 6-8°C.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 23 февраля

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как -1°C). Ветер запажный, 3-5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 3-4 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В среду, 23 февраля 2022 года, будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения. Поэтому опасаться возникновения магнитных бурь в этот день не стоит.



Народные приметы. С этого дня раньше слабели морозхы. Говорили: февраль хоть злится, но весну чует.



В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».