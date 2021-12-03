03.12.2021 11:02 Евгений Клочко

Мобилизация в Украине: кого первого бросят в бой в случае российского вторжения

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о мобилизации украинцев на войну.

В случае военного вторжения регулярных войск Российской Федерации, Украина довольно оперативно может мобилизовать резервистов первой и второй очереди для защиты государства от агрессора. Однако преждевременная мобилизация украинцев нецелесообразна. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича.

Он подчеркнул, что мобилизационный процесс в стране очень дорого стоит и Россия может сделать нам "подставу".

"Если мы сейчас ее объявим, а инициатива у россиян, они сдвинут нападение на месяц. Мы за месяц истощим экономику под эту мобилизацию. А если мы найдем силы продолжить мобилизацию – они еще на месяц сдвинут (нападение. – Ред.). Кое что предпринимается, но скрытно. Мы начнем мобилизироваться, если поймем, что вот-вот уже все – все разведывательные данные покажут, что надо мобилизироваться. И времени хватит. А сейчас мобилизироваться под карусели на наших границах – это просто напрочь убить экономику", – отметил Алексей Арестович.

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"Резервисты первой и второй очереди – они пойдут с удовольствием", - ответил Арестович на вопрос, как будет проходить мобилизация, если все-таки угроза российского вторжения станет реальной.

"Они прямо сейчас проявляют большую активность и готовность воевать. У нас порядка 150-200 тысяч подготовленного резерва. Через зону ООС (на Донбассе) прошли порядка 500-600 тысяч человек. Они сами побегут в бригады, никого не надо будет уговаривать. Это не то, когда тебя призывают в непонятный конфликт. За 8 лет все уже определились и воевавшие прекрасно понимают, что их ждет и что им нужно делать", – подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Напомним, что резерв первой очереди – это главная "ударная сила", люди, имеющие за спиной участие в боевых действиях.

Резерв второй очереди — военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту, а также это выпускники военных кафедр гражданских вузов, офицеры запаса.