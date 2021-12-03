03.12.2021 10:45 Виталий Хиневич

Убийство пожилой супружеской пары: харьковчанин получил пожизненный срок

Неоднократно судимый житель Харькова совершил ряд краж и убийство родных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2016 года мужчина вытащил с кармана куртки иностранца мобильный телефон. После чего, находясь в квартире у своих родственников, нанес ножевые ранения бабушке и дедушке, от которых они скончались.

Кроме этого стоит отметить, что злоумышленник, угрожая ножом, совершил разбойное нападение на мужчину, нанеся ему легкие телесные повреждения, завладел его мобильным телефоном и заставил проследовать к банкомату с целью снятия средств с банковской карты потерпевшего.

Коминтерновский суд 23 февраля 2021 года признал злоумышленника виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Однако государственный обвинитель направил по данному делу апелляцию, в результате которой Апелляционный суд ужесточил наказание, заменив 15-летний срок на пожизненное тюремное заключение.

Напомним, суд будет рассматривать обвинительный акт против активиста Артура Газиева, которого подозревают в умышленном убийстве своей тещи.