02.12.2021 17:05 Дмитрий Колоней

Убийство девочки под Харьковом: разбирательство завершено (фото)

Завершено судебное разбирательство по делу об убийстве 6-летней девушки в пгт. Старый Салтов



Прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что 28 июля в 19:09 в дежурную часть отдела полиции №1 Чугуевского райуправления ГУНП в Харьковской области обратилась мать девушки и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.На поиски девочки были задействованы правоохранители и общественность.

Во ходе поиска около полуночи этого же дня в заброшенном помещении обнаружено тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти.

В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера.

По постановлению Волчанского районного суда Харьковской области от 2 декабря 2021 года поддержана позиция областной прокуратуры и применена к несовершеннолетнему максимально возможная принудительная мера воспитательного характера. Он будет на три года направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.