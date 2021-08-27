27.08.2021 14:20

В Харькове суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве 6-летней девочки

Заключения психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют о том, что на момент преступления он был вменяем.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его информации, Киевский районный суд города Харькова продлил меру пресечения ещё на 30 дней на время следствия 13-летнему подозреваемому в убийстве 6-летней девочки в Старом Салтове.

На это время он будет содержаться в специальном приёмнике распределителе для детей. По словам Дмитрия Чубенко, на такой мере пресечения и настаивал прокурор.

Напомним, об исчезновении ребенка в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность.

В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Вовчанский районный суд Харьковской области применил к подростку меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.