27.08.2021 14:59

Развращал маленькую дочь: в Харькове поймали на горячем извращенца

В Харькове сообщили о подозрении мужчине.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда, 25 августа 2021 года в полицию обратилась мать 10-летней девочки, заявивишая о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их совместной малолетней дочери.

Матери девочки через социальную сеть неизвестная женщина прислала видеозапись, на которой мужчина находясь вместе с дочерью, развращалее, ставя под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

26 августа 2021 мужу сообщено о подозрении.

Коминтерновским районным судом. Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчине светит тюремный срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Нваопним, ранее мы писали о том, что в Харькове поймали педофила , пристававшего к ребенку в лесу.