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27.08.2021  14:59   

Развращал маленькую дочь: в Харькове поймали на горячем извращенца

В Харькове сообщили о подозрении мужчине.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда, 25 августа 2021 года в полицию обратилась мать 10-летней девочки, заявивишая о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их совместной малолетней дочери.
 
Матери девочки через социальную сеть неизвестная женщина прислала видеозапись, на которой мужчина находясь вместе с дочерью, развращалее, ставя под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.
 
26 августа 2021 мужу сообщено о подозрении.
 
Коминтерновским районным судом. Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Мужчине светит тюремный срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Нваопним, ранее мы писали о том, что в Харькове поймали педофила, пристававшего к ребенку в лесу.
 
 
 
Тэги:  развращение, извращенец, харьков, педофил
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