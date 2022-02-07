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07.02.2022  15:41   Дмитрий Колоней

Развращал ребенка: в Харькове осужден пойманный на горячем педофил (фото)

Суд в Харькове определил судьбу извращенца.

Криминал Харьков: Осужден педофил, развращавший детей и пойманный на горячем
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида, 25 августа 2021 года в полицию обратилась мать девочки, заявив о том, что ее бывший супруг развращал их 10-летнюю дочь.
 
 
Оказалось, что ей через соцсеть неизвестная женщина послала видеозапись. На видео этот мужчина совершал развратные действия в отношении девочки, поставив под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка. Прокуроры доказали, что в начале 2021 года он же встречался с 16-летней девушкой и делал фото и видео порнографического характера.
 
Обвиняемый признал свою вину. 37-летний мужчина приговорен за развращении ребенка,  а также изготовление и хранение детской порнографии к 8 годам за решеткой. Идет срок подачи аппеляций.
 
 
 
 
 
Тэги:  порнография, педофилия, харьков, развращение, украина
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