07.02.2022 15:41 Дмитрий Колоней

Развращал ребенка: в Харькове осужден пойманный на горячем педофил (фото)

Суд в Харькове определил судьбу извращенца.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида, 25 августа 2021 года в полицию обратилась мать девочки, заявив о том, что ее бывший супруг развращал их 10-летнюю дочь.

Оказалось, что ей через соцсеть неизвестная женщина послала видеозапись. На видео этот мужчина совершал развратные действия в отношении девочки, поставив под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка. Прокуроры доказали, что в начале 2021 года он же встречался с 16-летней девушкой и делал фото и видео порнографического характера.

Обвиняемый признал свою вину. 37-летний мужчина приговорен за развращении ребенка, а также изготовление и хранение детской порнографии к 8 годам за решеткой. Идет срок подачи аппеляций.