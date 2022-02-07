    
Главная Новости Харькова ЖКХ Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: чего ожидать потребителям
07.02.2022  16:00   Виталий Хиневич

Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: чего ожидать потребителям

В мае текущего года Украина переходит на учет природного газа в единицах энергии.

Газ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Фокус".
 
Сообщается, что Верховная Рада приняла законопроект № 2553 о приемке-передаче природного газа. Согласно закону, начиная с мая 2022 года, учет газа будет вестись не в кубических метрах, а в киловатт-часах. Такие нормы предусмотрены европейскими стандартами энергетики.
 
Украина хочет интегрироваться в энергетический рынок Европы. Каждый потребитель будет платить за то количество энергии, которое получил.
 
Более того, нововведение позволит осуществить справедливое ценообразование на газ. Когда единицы измерения электроэнергии и природного газа будут унифицированы, потребителю станет проще сделать выбор за какой вид энергии производить оплату.
 
 
Такой вид учета газа не отразится на стоимости газового топлива, граждане будут оплачивать за тепловую энергию, полученную от сгорания газа. 
 
Напомним, потребление газа в этом отопительном сезоне снизилось на 5-6%.  В свою очередь украинцы увеличили расход электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Источник:   Фокус
 Тэги:  жкх, газ, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 ЖКХ В Харькове открыли сезон сбивания сосулек (фото)   31.01 ЖКХ Погода в Харькове: готовность коммунальщиков к снежной неделе 31.01 Криминал и происшествия Из-за непогоды населенные пункты Украины остались без электричества
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 