07.02.2022 16:00 Виталий Хиневич
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: чего ожидать потребителям
В мае текущего года Украина переходит на учет природного газа в единицах энергии.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Фокус".
Сообщается, что Верховная Рада приняла законопроект № 2553 о приемке-передаче природного газа. Согласно закону, начиная с мая 2022 года, учет газа будет вестись не в кубических метрах, а в киловатт-часах. Такие нормы предусмотрены европейскими стандартами энергетики.
Украина хочет интегрироваться в энергетический рынок Европы. Каждый потребитель будет платить за то количество энергии, которое получил.
Более того, нововведение позволит осуществить справедливое ценообразование на газ. Когда единицы измерения электроэнергии и природного газа будут унифицированы, потребителю станет проще сделать выбор за какой вид энергии производить оплату.
Такой вид учета газа не отразится на стоимости газового топлива, граждане будут оплачивать за тепловую энергию, полученную от сгорания газа.
Напомним, потребление газа
в этом отопительном сезоне снизилось на 5-6%. В свою очередь украинцы увеличили расход электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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