07.02.2022 16:00 Виталий Хиневич

Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: чего ожидать потребителям

В мае текущего года Украина переходит на учет природного газа в единицах энергии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Фокус".

Сообщается, что Верховная Рада приняла законопроект № 2553 о приемке-передаче природного газа. Согласно закону, начиная с мая 2022 года, учет газа будет вестись не в кубических метрах, а в киловатт-часах. Такие нормы предусмотрены европейскими стандартами энергетики.

Украина хочет интегрироваться в энергетический рынок Европы. Каждый потребитель будет платить за то количество энергии, которое получил.

Более того, нововведение позволит осуществить справедливое ценообразование на газ. Когда единицы измерения электроэнергии и природного газа будут унифицированы, потребителю станет проще сделать выбор за какой вид энергии производить оплату.

Читайте также: Украинцы стали чаще устанавливать солнечные батареи

Такой вид учета газа не отразится на стоимости газового топлива, граждане будут оплачивать за тепловую энергию, полученную от сгорания газа.

Напомним, потребление газа в этом отопительном сезоне снизилось на 5-6%. В свою очередь украинцы увеличили расход электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.