07.02.2022 16:17 Евгений Клочко

"Марш единства" в Харькове: экспертное мнение политолога о ситуации в регионе

Украинский политолог Евгений Карасев прокомментировал ситуацию вокруг "Марша единства" в Харькове.

Публикацию о сложившейся ситуации он разместил на своей странице в Facebook

Если в такое сложное время нет сплоченности в действиях спецслужб, руководителей города и судебной власти, то это плохо скажется как на ситуации в приграничном Харькове, так и на общеполитической ситуации в стране в целом, считает украинский политолог.

По его словам, марш задумывался как ответ на российскую угрозу - многочисленные публикации в западной прессе о возможном нападении России на Харьков. Одновременно с этим областное управление СБУ, указывая на возможные риски при проведении марша, на заседании городской комиссии ТЭБ попросила городские власти через суд запретить это шествие. Мэрия, понимая все риски проведения таких массовых мероприятий ( теракт у Дворца спорта в феврале 2015 года) так и поступила.

Однако суд отказал мэрии запрещать шествие центральной улицей Харькова.

"Суд не принял к сведению все аргументы СБУ, а именно резоны спецслужбы были изложены в исковом заявлении, поданном от имени мэрии. Либо доводы СБУ были не настолько убедительны для суда, либо это была кем-то спланированная спецоперация в отношении мэра Харькова Игоря Терехова", - подчеркнул Евгений Карасев.

Он напомнил, что против городского головы, как главного противника патриотического марша, была развернута целая компания в местных Telegram-каналах и других социальных сетях.

"Попытка удара по Терехову, который за две недели до этого заявил о том, что северному соседу не стоит разевать рот на Харьков, была настолько массированной и скоординированной, что не остается сомнений – кто-то всем этим стоял. А если учесть, что Терехов в данной ситуации показал себя, как ответственный руководитель города, которому важно сохранить спокойствие в Харькове, который в сложившейся ситуации против всяческих радикальных действий, течений и крайне правых политсил, то это уже можно расценивать не только как атаку против градоначальника, но и как против стабильности в Харькове", - резюмировал Карасев.