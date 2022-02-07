07.02.2022 16:41 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Новый год вызвал волну заболевших ковидом в Азии

Многие азиатские страны столкнулись с всплеском инфекций COVID-19 после широко отмечаемых новогодних праздников по лунному календарю.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedikalXpress, Лунный Новый год - самый большой праздник в Китае, отмечался по всей Азии 1 февраля, несмотря на то, что ограничения из-за пандемии во многих странах свели к минимуму скопления людей и семейные прогулки. Теперь значительная часть азиатских стран решает возникшие проблемы с ростом заболеваемости.

Власти Гонконга сталкиваются с рекордными случаями - сотнями заболевших и ожидают, что будет еще больше.

"Мы рассматриваем это как последствия праздничных событий" — заявил журналистам в понедельник Эдвин Цуй, сотрудник Центра охраны здоровья.

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Гонконг в настоящее время требует госпитализации всех заболевших. В понедельник власти объявили, что со вторника будет разрешено изолировать близких контактировавших с инфицированными лицами дома. Те, у кого положительный результат теста, с домашней изоляции будут переведены в больницу. Власти надеются изолировать жилые дома везде, где выявлены очаги инфекции, и запретили общественные обеды после 18:00.

Жители выстраиваются в очередь, чтобы пройти тестирование на коронавирус во временном центре тестирования на COVID-19 в Гонконге.

В Сингапуре также резкий рост числа коронавирусных инфекций последовал за праздником на прошлой неделе.

По всей Азии власти сталкиваются с аналогичной картиной, поскольку более легко передающийся омикрон становится доминирующим, даже несмотря на то, что представители здравоохранения в нескольких странах сообщают, что всплески омикрон не приводят к госпитализации или смерти так высоко, как предыдущий дельта-вариант.

В Японии в воскресенье было зарегистрировано почти 90 000 новых случаев по всей стране, в том числе 17 526 в Токио, поскольку местные омикронные инфекции не показали признаков замедления.

Эксперты говорят, что инфекции в настоящее время распространяются среди уязвимых пожилых людей, которые начинают заполнять все больше больничных коек. Количество местных вспышек также растет в Индонезии, приближаясь к количеству случаев, которое стало пиком прошлогодней разрушительной вспышки в дельте.

Например, в Таиланде официальные лица сообщали о более чем 10 000 ежедневных случаев третий день подряд,. Число новых случаев заболевания в Малайзии росло: в понедельник министерство здравоохранения сообщило о 11 034 случаях. Высокопоставленный чиновник здравоохранения Нур Хишам Абдулла предупредил, что ежедневные случаи могут удвоиться к концу марта, и призвал малазийцев принять бустерную дозу. Около 98% взрослых в стране завершили вакцинацию и половина из них получила третью прививку. В Южной Корее эксперты в области здравоохранения предупреждают, что к концу февраля в стране может наблюдаться ежедневный прирост на 130 000 или 170 000 человек. Страна сообщила о 38 691 новом случае вируса, что в девять раз больше, чем в середине января, когда омикрон стал доминирующим штаммом в стране. Власти Вьетнама предупредили, что число инфекций может увеличиться после популярного новогоднего праздника. Филиппины предприняли шаги, чтобы ослабить ограничения на коронавирус и открыть свои двери для туристов, поскольку число вспышек в воскресенье снизилось до 8300 человек по сравнению с пиковым значением в 39 000 человек в середине января. В материковом Китае число новых местных инфекций продолжает колебаться: в пятницу их число упало до девяти, но в понедельник снова выросло до 45, причем большинство из них приходится на южный регион Гуанси. Недавние случаи включали несколько омикронных инфекций, хотя такие вспышки тщательно сдерживались. Китайские власти ввели строгие местные ограничения и массовое тестирование, так как на прошлой неделе в стране стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине. Между тем, обширная страна Тихоокеанского архипелага Тонга пытается сдержать свою первую вспышку с начала глобальной пандемии, которая могла быть вызвана доставкой предметов первой необходимости и воды после извержения вулкана и цунами в прошлом месяце.

Напомним, ранее мы писали о том, что приехавшая после вылкана в Тонга междунароная помощь вызвала всплеск заболеваний в ранее изолированной и не знавшей ковида стране.