04.02.2022 18:08 Дмитрий Колоней

Коронавирус: изолированные острова Тихого океана поражены ковидом

Избегавшая пандемии Тонга поражена болезнью после международной помощи.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в течение более чем двух лет изоляция государства Тихоокеанского архипелага Тонга помогала сдерживать COVID-19. 28 января 2022 года в Тонга произошло извержение подводного вулкана и цунами. Катастрофа привела к поставкам извне крайне необходимой пресной воды и лекарств. Но международная помощь, которую страна приняла после катастрофы, вызвала первую вспышку COVID-19.

Сейчас страна находится в закрытом режиме, который, как надеются жители, поможет сдержать небольшую вспышку и продлится не слишком долго.

"У нас довольно ограниченные ресурсы, и наши больницы довольно маленькие", - заявила в пятницу тонганская владелица бизнеса Пола Таумопо. "Но я не уверена, что какая-либо система здравоохранения справится с этим."

Тонга-лишь одна из нескольких тихоокеанских стран, где за последний месяц произошли первые вспышки заболевания. Все они имеют ограниченные ресурсы здравоохранения, и есть опасения, что удаленность, которая когда-то защищала их, теперь может затруднить оказание им помощи.

Члены Морских сил самообороны Японии загружают гуманитарную помощь, направляемую в Тонгу, на судно в Куре, недалеко от Хиросимы, западная Япония, 24 января 2022 года. Государство Тихоокеанского архипелага Тонга находится в изоляции после обнаружения первой передачи COVID-19 от населения, которая, по-видимому, была доставлена работниками по оказанию помощи, доставлявшими запасы пресной воды и медикаментов после извержения вулкана и цунами в прошлом месяце. Кредит: Синго Нисидзуме/Новости Киодо через AP

Тонга была покрыта пеплом после извержения 15 января массивного подводного вулкана Хунга Тонга Хунга Хаапай, а затем последовало цунами.

Подтверждено, что погибли только три человека, но несколько небольших поселений на отдаленных островах были стерты с карты, а вулканический пепел испортил большую часть питьевой воды.

В стране, насчитывающей 105 000 человек, с начала пандемии был зарегистрирован только один случай COVID-19—миссионер Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, возвращающийся на остров из Африки через Новую Зеландию, у которого в октябре был положительный результат, и власти обсуждали, следует ли принимать международную помощь.

Они решили, что должны это сделать, но, несмотря на строгие меры предосторожности при разгрузке судов и самолетов из Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и Китая, два тонганца, которые работали на столичной пристани королевы Салоте, обрабатывая грузы, дали положительный результат во вторник.

"Тонге просто не повезло в этом году",-сказал Самиеула Фонуа, председатель Tonga Cable Ltd., государственной компании, которой принадлежит единственный оптоволоконный кабель, соединяющий страну с остальным миром. "Нам отчаянно нужны хорошие новости".