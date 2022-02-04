04.02.2022 17:34 Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: жесткая авария на окружной, вырезали из авто водителя (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - сильная авария. По предварительной информации ДТП случилось на окружной за "Лоском", в сторону Алексеевки.

В одной из столкнувшихся машин - Daewoo - зажало водителя. Спасатели вырезали, Пострадал так же пассажир. С места аварии уехало две скорых.

На месте работают спасатели. Движение почти остановилось. Пробка. Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в районе "Лоска", в котором столкнувшаяся с Жигулями фура протащила легковушку про трассе