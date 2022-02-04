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04.02.2022  17:34   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: жесткая авария на окружной, вырезали из авто водителя (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - сильная авария. По предварительной информации ДТП случилось на окружной за "Лоском", в сторону Алексеевки.
 
 
В одной из столкнувшихся машин - Daewoo - зажало водителя.  Спасатели вырезали, Пострадал так же пассажир. С места аварии уехало две скорых.
 
На месте работают спасатели. Движение почти остановилось. Пробка. Подробностей пока нет.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП в районе "Лоска", в котором столкнувшаяся с Жигулями фура протащила легковушку про трассе.
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, лоск
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