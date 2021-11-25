Смертельное ДТП с перевернутой фурой и такси в Харькове (фото, видео)

По информации Нацполциии
, предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается. Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
Очевидец аварии рассказала, что водитель грузовика летел на красный и жертв могло быть ещё больше.
Женщина рассказала, что ехала в автобусе, когал один из пассажиров крикнул водителю автобуса: "Стой" и эта фура, летевшая на крансый свет, пронеслась буквально в метре от нас.Эта фура проносится, цепляет Ланос, падает на такси и часть корпуса фуры отлетает в другую машину. Если бы этот мужчина не закричал "Стой", погиб бы весь автобус с людьми, котрые там были.
Спасатели доастали машину такси, но, увы, все находившиеся в ней погибли.
Сначала из кузова фуры выгрузили остатки щебня, которым присыпало легковушку, а затем при помощи автокрана приподняли и металлическую конструкцию. Машину такси буквально расплющило под весом груза.
При помощи специнструмента спасатели срезали крышу машины, медики осматривают салон.