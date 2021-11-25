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25.11.2021  19:15   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП с перевернутой фурой и такси в Харькове (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Окружной в районе выезда с 602-го микрорайона, вблизи ресторана «Роза Ветров» с участием фуры, перевозившей продукты «АТБ», фуры с щебнем и автомобиля такси «30-40». Есть информация, что одна из фур летела на красный свет светофора.
 
На месте работают спасатели, скорая помощь и полиция.
 
По предварительной информации с места происшествия, погибли три человека - водитель и пассажиры, бабушка с ребенком, ехавшие в такси. Машину раздавила фура со щебнем. Сейчас спасатели пытаются поднять фуру и достать тела водителя и пассажиров.
 
Пострадали еще два автомобиля. 
 
По информации Нацполциии, предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.  Есть погибшие. Их количество устанавливается. Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
 
Очевидец аварии рассказала, что водитель грузовика летел на красный и жертв могло быть ещё больше. 
 
Женщина рассказала, что ехала в автобусе, когал один из пассажиров крикнул водителю автобуса: "Стой" и эта фура, летевшая на крансый свет, пронеслась буквально в метре от нас.Эта фура проносится, цепляет Ланос, падает на такси и часть корпуса фуры отлетает в другую машину. Если бы этот мужчина не закричал "Стой", погиб бы весь автобус с людьми, котрые там были. 
 
Спасатели доастали машину такси, но, увы, все находившиеся в ней погибли.
 
Сначала из кузова фуры выгрузили остатки щебня, которым присыпало легковушку, а затем при помощи автокрана приподняли и металлическую конструкцию. Машину такси буквально расплющило под весом груза.
 
При помощи специнструмента спасатели срезали крышу машины, медики осматривают салон.
 
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 
ДТП Харьков: На окружной в массовой аварии перевернулась фура и раздавлено такси
 

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, перевернулся грузовик, смерть, труп, мертвое тело
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