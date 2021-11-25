25.11.2021 20:19

Смертельное ДТП на окружной: новые подробности от полиции Харькова (фото, видео)

Предварительно установлено, что в Харькове столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

Есть погибшие. Их количество устанавливается.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Напомним, ране мы писали о смертельном ДТП, произошедшем на окружной.