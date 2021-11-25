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25.11.2021  20:19   

Смертельное ДТП на окружной: новые подробности от полиции Харькова (фото, видео)

Предварительно установлено, что в Харькове столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.
Есть погибшие. Их количество устанавливается.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
 
 
 
 
 
 

Напомним, ране мы писали о смертельном ДТП, произошедшем на окружной.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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