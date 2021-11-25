Смертельное ДТП на окружной: новые подробности от полиции Харькова (фото, видео)

Предварительно установлено, что в Харькове столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.
Напомним, ране мы писали о смертельном ДТП, произошедшем на окружной.
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Будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Посвятите день творчеству – и яркие впечатления вам гарантированы.
Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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