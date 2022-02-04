04.02.2022 17:18 Евгений Клочко

Строительство новых станций метро в Харькове стартует весной

Весной нынешнего года начнется строительство участка метрополитена в сторону улицы Одесской.



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Об этом на встрече с жителями домов по проспекту Гагарина заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов и отметил, что проект строительства новой станции метро уже утвержден, а также объявлены все необходимые тендеры, сообщает РЕДПОСТ

“Весной определится победитель тендера, это будет серьезная международная корпорация. И начинаем строить метро! Предусмотренные на это деньги уже лежат на счетах", - рассказал в ходе встречи городской голова.

Мэр также добавил, что планируется строительство электродепо на станции “Победа” для обслуживания нового подвижного состава, который уже заказывает город.

Напомним, проект включает строительство двух станций — «Державинская» и «Одесская» и реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.