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04.02.2022  17:18   Евгений Клочко

Строительство новых станций метро в Харькове стартует весной

Весной нынешнего года начнется строительство участка метрополитена в сторону улицы Одесской.


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Об этом на встрече с жителями домов по проспекту Гагарина заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов и отметил, что проект строительства новой станции метро уже утвержден, а также объявлены все необходимые тендеры, сообщает РЕДПОСТ.
 
“Весной определится победитель тендера, это будет серьезная международная корпорация. И начинаем строить метро! Предусмотренные на это деньги уже лежат на счетах", - рассказал в ходе встречи городской голова.
 
Мэр также добавил, что планируется строительство электродепо на станции “Победа” для обслуживания нового подвижного состава, который уже заказывает город.
 
Напомним, проект включает строительство двух станций — «Державинская» и «Одесская» и реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
 
Тэги:  метро, строительство, игорь терехов, харьков
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