ДТП: Появилось видео столкновения фуры и Жигулей в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла возле авторынка Лоск.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, во всемирной паутине появилось видео столкновения на Песочине с участием фуры и ВАЗа. Легковушка была торпедирована грузовым автомобилем в момент, когла перестраивилась на другую полосу.
Напомним, мы ранее писали о том, что данная авария произошла возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.
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