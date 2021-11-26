    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: Появилось видео столкновения фуры и Жигулей в Харькове (видео)
26.11.2021  19:24   Дмитрий Колоней

ДТП: Появилось видео столкновения фуры и Жигулей в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла возле авторынка Лоск.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, во всемирной паутине появилось видео столкновения на Песочине с участием фуры и ВАЗа. Легковушка была торпедирована грузовым автомобилем в момент, когла перестраивилась на другую полосу. 

Напомним, мы ранее писали о том, что данная авария произошла возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя. 

Ранее мы писали о смертельном ДТП с фурой, произошедшем на окружной.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, фура, жигули, ваз, лоск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове столкнулись две легковушки на перекрестке (фото, видео) 26.11 Криминал и происшествия Новая авария с фурой в Харькове: грузовик протащил по трассе легковушку (видео) 26.11 Криминал и происшествия ДТП на окружной: виновнику смертельной аварии сообщили о подозрении (фото, видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 