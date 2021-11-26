26.11.2021 19:24 Дмитрий Колоней

ДТП: Появилось видео столкновения фуры и Жигулей в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла возле авторынка Лоск.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, во всемирной паутине появилось видео столкновения на Песочине с участием фуры и ВАЗа. Легковушка была торпедирована грузовым автомобилем в момент, когла перестраивилась на другую полосу.

Напомним, мы ранее писали о том, что данная авария произошла возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.

Ранее мы писали о смертельном ДТП с фурой, произошедшем на окружной.