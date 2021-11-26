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26.11.2021  18:51   Дмитрий Колоней

Нарушили пограничный режим: под Харьковом пойманы два злоумышленника (фото)

В пригороде Харькова на воде обнаружены нарушители пограничного режима.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 25 ноября 2021 года работники сектора полицейской деятельности на воде и отдел пограничной службы "Волчанск" провели рейд на территории акватории Печенежского водохранилища, реки Северский Донец и ее прибрежной зоны. С помощью квадрокоптера удалось установить двух нарушителей пограничного контроля.
 
 
В отношении граждан полицейские составили административные протоколы по ст. 202 (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 119 до 170 гривен.
 
Напомним, ранее мы писали, как на Харьковщине мужчина пытался перевезти через государственную границу более 600 SIM-карт мобильного оператора «Мегафон».
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граница, нарушение, харьков, чугуев
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