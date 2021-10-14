    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковские таможенники выявили незаконный ввоз сим-карт
14.10.2021  16:30   Виталий Хиневич

Харьковские таможенники выявили незаконный ввоз сим-карт

На Харьковщине мужчина пытался перевезти через государственную границу более 600 SIM-карт мобильного оператора «Мегафон».

На Харьковщине пытались ввести сим-карты из России
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. 
 
Отмечается, что молодой человек пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска «Гоптовка».
 
При себе 27-летний гражданин имел 647 единиц сим-карт мобильного оператора России «Мегафон» и 7 бутылок алкогольного напитка. 
 
Гражданин направлялся из соседней страны, избрав «зеленый коридор», тем самым подтвердив отсутствие запрещенных товаров к перемещению. 
 
 
По информации таможенников, мужчина не перебывал на территории Украины менее 24 часов, ввиду этого, все товары подлежат обязательному декларированию. 
 
Молодой человек нарушил сразу несколько статей Таможенного кодекса Украины, в частности часть 1 статьи 483 и статью 472. 
 
В отношении правонарушителя был составлен протокол, а товары были изъяты.
 
Напромним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
 
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, таможня, сим-карты
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 Харьковские истории Где в Харькове наливали отборные сорта пива 14.10 Общество В Харькове помолились за прекращение пандемии 14.10 Общество Где в Харькове можно сдать использованные батарейки и другое вторсырье
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 