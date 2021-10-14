14.10.2021 16:30 Виталий Хиневич
Харьковские таможенники выявили незаконный ввоз сим-карт
На Харьковщине мужчина пытался перевезти через государственную границу более 600 SIM-карт мобильного оператора «Мегафон».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
Отмечается, что молодой человек пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска «Гоптовка».
При себе 27-летний гражданин имел 647 единиц сим-карт мобильного оператора России «Мегафон» и 7 бутылок алкогольного напитка.
Гражданин направлялся из соседней страны, избрав «зеленый коридор», тем самым подтвердив отсутствие запрещенных товаров к перемещению.
По информации таможенников, мужчина не перебывал на территории Украины менее 24 часов, ввиду этого, все товары подлежат обязательному декларированию.
Молодой человек нарушил сразу несколько статей Таможенного кодекса Украины, в частности часть 1 статьи 483 и статью 472.
В отношении правонарушителя был составлен протокол, а товары были изъяты.
Напромним, гражданин Украины пытался провезти через таможню
крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
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