14.10.2021 16:30 Виталий Хиневич

Харьковские таможенники выявили незаконный ввоз сим-карт

На Харьковщине мужчина пытался перевезти через государственную границу более 600 SIM-карт мобильного оператора «Мегафон».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Отмечается, что молодой человек пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска «Гоптовка».

При себе 27-летний гражданин имел 647 единиц сим-карт мобильного оператора России «Мегафон» и 7 бутылок алкогольного напитка.

Гражданин направлялся из соседней страны, избрав «зеленый коридор», тем самым подтвердив отсутствие запрещенных товаров к перемещению.

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По информации таможенников, мужчина не перебывал на территории Украины менее 24 часов, ввиду этого, все товары подлежат обязательному декларированию.

Молодой человек нарушил сразу несколько статей Таможенного кодекса Украины, в частности часть 1 статьи 483 и статью 472.

В отношении правонарушителя был составлен протокол, а товары были изъяты.

Напромним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.