14.10.2021 15:55 Виталий Хиневич

В реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от ковида, - горсовет

Вакцины от коронавируса снижают к минимуму шансы попасть в больницу и реанимацию в случае заражения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения, в интервью телеканалу Simon.

Она привела такие данные из харьковских больниц: «На сегодня в больницах находятся 902 человека, вакцинированных из них — только 39. Вы видите, количество вакцинированных дотягивает до 3%. И хочу сказать, что в реанимационном отделении сегодня ни одного вакцинированного нет».

Напомним, новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова. Несколько новых пунктов открыли в терцентрах Немышлянского и Индустриального районов, а также в амбулатории Новобаварского района на ул. Доватора.

Источник: Телеканал Simon

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