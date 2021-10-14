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14.10.2021  15:55   Виталий Хиневич

В реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от ковида, - горсовет

Вакцины от коронавируса снижают к минимуму шансы попасть в больницу и реанимацию в случае заражения.

В Харькове вакцинированных в больницах нет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения, в интервью телеканалу Simon.
 
 
Она привела такие данные из харьковских больниц: «На сегодня в больницах находятся 902 человека, вакцинированных из них — только 39. Вы видите, количество вакцинированных дотягивает до 3%. И хочу сказать, что в реанимационном отделении сегодня ни одного вакцинированного нет».
 
 

Напомним, новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова. Несколько новых пунктов открыли в терцентрах Немышлянского и Индустриального районов, а также в амбулатории Новобаварского района на ул. Доватора.

Источник:   Телеканал Simon
 Тэги:  харьков, коронавирус
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