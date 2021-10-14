В реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от ковида, - горсовет

Вакцины от коронавируса снижают к минимуму шансы попасть в больницу и реанимацию в случае заражения.
Напомним, новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова. Несколько новых пунктов открыли в терцентрах Немышлянского и Индустриального районов, а также в амбулатории Новобаварского района на ул. Доватора.
День открывает удивительные возможности в личных отношениях, общении и финансовых делах. Сохраняйте в душе равновесие – и удача будет на вашей стороне.
Выходные начнутся пасмурно, местами с прояснениями. Первые два дня синоптики прогнозируют дожди. Зато потом распогодится – будет солнечно и тепло.
В Украине сегодня отмечается День защитников и защитниц.
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