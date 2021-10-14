14.10.2021 17:25 Виталий Хиневич

Где в Харькове можно сдать использованные батарейки и другое вторсырье

У многих из нас дома имеются различные элементы питания. Рано или поздно они выходят из строя и подлежат утилизации. Кроме этого имеется огромное количество вещей, которые жалко выбросить.

Корреспондент РЕДПОСТ уточнил, куда можно сдать использованные батарейки.

Харьков имеет достаточно пунктов приема опасных бытовых отходов. Город старается не отставать от европейских норм, для сохранения окружающей среды.

Ниже мы ознакомим вас с перечнем организаций и магазинов, готовых принять у вас ненужный отработанный материал:

В Экохабы, готовы принять различный бытовой мусор виде бытовой техники, различных элементов питания, медицинские препараты с истекающим сроком годности. Данный центр расположен на улице Малопанасовской. Узнать детальнее про условия приема вторичного сырья возможно по телефону: +38050 68 96 613 ,

Магазин «Конечно» рад будет принять ненужную одежду, книги, посуду и прочее. Все это направится к малоимущим семьям. Адрес магазина: улица Полтавский шлях, 3,

Магазин «Шкаф добра» перенаправит ненужные вам вещи в благотворительные организации и гражданам, которые занимаются волонтерством. Адрес магазина: улица Конторская, 16,

Организация «Амма» призвана помогать многодетным семьям, которые находятся в трудном финансовом положении. Адрес организации: улица Дружбы народов, 203,

Международная благотворительная организация «Красный крест» примет у вас любой вид одежды, столовые приборы и другие предметы повседневного обихода. Адрес организации: улица Новгородская, 4.

Стационарные контейнеры для приема опасных отходов находятся по следующим адресам:

улица Академика Павлова, 44-Б;

улица Благовещенская, 34;

проспект Науки, 17-А;

пр. Ново-Баварский, 77.

Напомним, под Харьковом открывают первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс. А на месте старого полигона в Дергачах появится горнолыжная трасса.