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21.09.2021  13:36   

Под Харьковом открывают первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс

А на месте старого полигона в Дергачах появится горнолыжная трасса.


// РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ,  новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов под Харьковом открывает новую экологическую эру в истории города. Он уже выполняет 80% своих функций, а строительные работы завершены на 95%.

Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов в ходе визита на новый мусороперерабатывающий комплекс в Дергачах. Старый полигон, который многие годы был проблемой для местных жителей из-за специфического запаха, теперь он представляет собой зеленую зону. Под геомембраной старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.

«В год будут генерироваться 15 миллионов киловатт. Мы будем как использовать ее для собственных нужд, так и продавать. Это хорошие деньги, которые будут поступать в городской бюджет», – рассказал Игорь Терехов.

Руководитель города заявил, что на старом полигоне будут высажены тысяча деревьев и три тысячи кустарников. Также рассматривается идея строительства на этом полигоне горнолыжной трассы – причем круглогодичной (в летнее время будет использоваться пластиковый склон).

Новый комплекс будет перерабатывать мусор по современным технологиям и уменьшит количество отходов, подлежащих захоронению на построенном полигоне ТБО – что значительно увеличит срок его эксплуатации. Сортировочная линия комплекса позволит продавать на вторичном рынке бумагу, древесину, пластик и металл.

«Новый полигон сделан по самым жестким экологическим требованиям. Здесь нет проникновения вредных веществ в почву», – подчеркнул Игорь Терехов.

Таким образом, Харьков стал первым городом в стране, построившим современный мусороперерабатывающий комплекс. Для реализации проекта Харькову удалось привлечь финансирование Всемирного банка.

С открытием мусороперерабатывающего комплекса исчезает необходимость строить новые полигоны ТБО, что позволяет сберечь природу, а также экономит средства города. В целом, благодаря внедрению новых технологий утилизация бытовых отходов в Харькове станет намного эффективней, а коммунальные тарифы на вывоз мусора останутся на прежнем уровне.

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Новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов Новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов Новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов
Тэги:  тбо, полигон, харьков
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