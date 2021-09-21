21.09.2021 13:36

Под Харьковом открывают первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс

А на месте старого полигона в Дергачах появится горнолыжная трасса.



// РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ, новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов под Харьковом открывает новую экологическую эру в истории города. Он уже выполняет 80% своих функций, а строительные работы завершены на 95%.



Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов в ходе визита на новый мусороперерабатывающий комплекс в Дергачах. Старый полигон, который многие годы был проблемой для местных жителей из-за специфического запаха, теперь он представляет собой зеленую зону. Под геомембраной старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.



«В год будут генерироваться 15 миллионов киловатт. Мы будем как использовать ее для собственных нужд, так и продавать. Это хорошие деньги, которые будут поступать в городской бюджет», – рассказал Игорь Терехов.



Руководитель города заявил, что на старом полигоне будут высажены тысяча деревьев и три тысячи кустарников. Также рассматривается идея строительства на этом полигоне горнолыжной трассы – причем круглогодичной (в летнее время будет использоваться пластиковый склон).



Новый комплекс будет перерабатывать мусор по современным технологиям и уменьшит количество отходов, подлежащих захоронению на построенном полигоне ТБО – что значительно увеличит срок его эксплуатации. Сортировочная линия комплекса позволит продавать на вторичном рынке бумагу, древесину, пластик и металл.



«Новый полигон сделан по самым жестким экологическим требованиям. Здесь нет проникновения вредных веществ в почву», – подчеркнул Игорь Терехов.



Таким образом, Харьков стал первым городом в стране, построившим современный мусороперерабатывающий комплекс. Для реализации проекта Харькову удалось привлечь финансирование Всемирного банка.



С открытием мусороперерабатывающего комплекса исчезает необходимость строить новые полигоны ТБО, что позволяет сберечь природу, а также экономит средства города. В целом, благодаря внедрению новых технологий утилизация бытовых отходов в Харькове станет намного эффективней, а коммунальные тарифы на вывоз мусора останутся на прежнем уровне.

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