21.09.2021 14:00 Виталий Хиневич

Украина перешла в новую зону карантина

С 23 сентября 2021 года страна переходит в «желтую» зону карантина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что с 00 часов 23 сентября 2021 года будет изменено карантинное зонирование в стране. Применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.

В частности запрещаются:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра, кинотеатры и другие культурные учреждения должны обеспечить заполнение зрительных залов не более чем на 50%;

спортивные центры должны работать при условии один посетитель на 10 квадратных метров площади;

в местах общественного питания за одним столом должно находиться не более 4 человек, а расстояние между столиками должно быть более 1,5 метра.

Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах.

Напомним, стали известны области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая обстановка.