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21.09.2021  14:00   Виталий Хиневич

Украина перешла в новую зону карантина

С 23 сентября 2021 года страна переходит в «желтую» зону карантина.

В Украине новая зона карантина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
 
Отмечается, что с 00 часов 23 сентября 2021 года будет изменено карантинное зонирование в стране. Применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности. 
 
В частности запрещаются:
 
  • массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра, кинотеатры и другие культурные учреждения должны обеспечить заполнение зрительных залов не более чем на 50%;
  • спортивные центры должны работать при условии один посетитель на 10 квадратных метров площади;
  • в местах общественного питания за одним столом должно находиться не более 4 человек, а расстояние между столиками должно быть более 1,5 метра.
Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах. 
 
Напомним, стали известны области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая обстановка.
 
Источник:   КабМин
 Тэги:  харьков
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