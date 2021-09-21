21.09.2021 14:00 Виталий Хиневич
Украина перешла в новую зону карантина
С 23 сентября 2021 года страна переходит в «желтую» зону карантина.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
Отмечается, что с 00 часов 23 сентября 2021 года будет изменено карантинное зонирование в стране. Применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.
В частности запрещаются:
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массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра, кинотеатры и другие культурные учреждения должны обеспечить заполнение зрительных залов не более чем на 50%;
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спортивные центры должны работать при условии один посетитель на 10 квадратных метров площади;
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в местах общественного питания за одним столом должно находиться не более 4 человек, а расстояние между столиками должно быть более 1,5 метра.
Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах.
Напомним, стали известны области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая
обстановка.
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